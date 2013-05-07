نصائح للتخلص من الرسائل المزعجة "سبام"

تصل العديد من الرسائل المزعجة أو الرسائل الإعلانية، والتي تعرف بـ "السبام"، وغالباً ما تصل إلى البريد الإلكتروني بسبب التسجيل في أحد المواقع المزيفة، الأمر الذي من شأنه إزعاج الكثير من المستخدمين.

هناك العديد من الطرق للتخلص من هذه الرسائل "السبام"، الأولى هي تجنب التسجيل في أي موقع غير موثوق به، والانتباه دائماً أنه بعد تعبئة البيانات يوجد مربع اختيار غالبا ما يكون “أوافق على شروط الموقع.. إلخ” ولكن في بعض الأحيان يكون "أرغب بالاشتراك بالنشرة البريدية الخاصة بالموقع" وبالتالي تبدأ الرسائل بالوصول إلى بريد المستخدم بشكل متكرر ومزعج.

أما في حالة كانت الرسائل تصل إلى البريد، فدائما يوجد خيار هو "Mark As Spam" أو تحديد كبريد مزعج، وبالتالي لاتصل الرسائل هذه إلى صندوق الوارد، إنما تصل إلى صندوق رسائل "سبام".

أخيرا تحتوي بعض الرسائل في آخرها على ملاحظة "لإلغاء الاشتراك يمكن إرسال رسالة إلى.. " أو بما معناها، حيث يرسل المستخدم رسالة فارغة إلى العنوان المحدد ليتم إلغاء الاشتراك.