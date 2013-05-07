"يوتيوب" يعتزم فرض رسومٍ شهرية على القنوات

يعتزم موقع "يوتيوب" فرض رسومٍ مالية شهرية خاصة على القنوات، تبدأ من سبعة ريالات للقناة الواحدة، حسب ما كشفت مدونة "مشابل" القريبة من شبكة "يوتيوب"، التي أكدت أيضاً أن فرض الرسوم سيبدأ من الأسبوع المقبل لخمسين قناة.

كما تقوم الشبكة بدراسة إمكانية فرض الرسوم على الوصول إلى الأحداث الحية ومكتبات المحتوى المرئي على الموقع.



إلا أنه بحسب تصريح للمتحدث الرسمي للشبكة لـ"مشابل"، فإنه ليس هناك ما يعلن عنه في هذا الوقت، مشيراً إلى بحثهم عن إيجاد منصة مالية للاشتراك يمكن أن تجلب محتوى أكثر تميزاً ليوتيوب، إذ سيتم تقديم جزء من الأرباح للمبدعين لديهم.