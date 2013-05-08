إطلاق مزايا خاصة بمحادثات الفيديو المباشرة في جوجل بلس

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية عن إطلاق ثلاث مزايا خاصة بخدمة محادثات الفيديو المباشرة Hangout On Air في شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها "جوجل بلس"، على أن يكون الغاية تسهيل عملية استخدامها.

وتتيح الميزة الأولى للمستخدم إمكانية "ترجيع البث المباشر" Rewind Live Broadcast في حال فاتته البداية، وهي تعتبر ميزة مفيدة لمن يلتحق بمحادثات الفيديو المباشرة متأخراً.

وتتيح الشركة للمستخدم أيضاً في حال قام بفتح أي صفحة تحتوي على محادثة فيديو مباشرة، سواءً كانت حدثاً على شبكة "جوجل بلس" أو بثاً مباشراً على "يوتيوب" أو غيرهما، عرض الفيديو فوراً عند البداية، أي أن المستخدم لم يعد بحاجة لتحديث الصفحة كما كان عليه الحال في السابق.

كما أضافت "جوجل" للمستخدمين الذي يجرون محادثات فيديو مباشرة عبر الأجهزة المحمولة خارج المنزل دعماً لعرض الفيديو بجودة أعلى، ولم تحدد الشركة تفاصيل هذه الميزة، لكنها اكتفت بالقول إن مستخدمي الخدمة عبر الأجهزة المحمولة سيلحظون تحسناً في عرض الفيديو.

وأخيراً، قامت الشركة بإتاحة القدرة على إعادة مشاهدة ومشاركة المحادثات المرئية المباشرة فور انتهائها، وقالت إن رسالة "جارٍ المعالجة" Processing لن تظهر بعد الآن.

تجدر الإشارة إلى أن "جوجل" قد قامت قبل أيام بطرح تحديث جديد لشبكة "جوجل بلس"، بحيث تتيح لمستخدمي خدمة الدردشة Hangout إمكانية التحكم بسطح المكتب عن بُعد.