"جوجل" تعتزم إطلاق تصميم جديد كلياً لخرائطها

أشارت أنباء حديثة إلى أن شركة "جوجل" الأميركية تعتزم قريباً إطلاق تصميم جديد كلياً لتطبيق خدمة الخرائط التابعة لها "خرائط جوجل" Google Maps.

فبحسب "Google Operating System" وهي مدونة تختص بأخبار شركة "جوجل"، فإن الشركة ستقوم ضمن التصميم الجديد بالتخلص من الشريط الجانبي للخرائط، وستستعيض عنه بإظهار معلومات الموقع في مربعات منبثقة تظهر في مقدمة الخريطة التي تملأ الشاشة.

وتسعى الشركة من خلال التصميم الجديد للتركيز على الخريطة نفسها بدلا من أدوات الملاحة، مثل الأسهم ووظائف التكبير والتصغير.

وستسمح "جوجل" أيضاً للمستخدمين بترشيح "فلترة" نتائج البحث المحلية لإظهار وإبراز الأماكن التي قام أصدقاء المستخدم على شبكة "جوجل بلس" الاجتماعية بالتوصية بها.

وتوقعت مدونة "Google Operating System" أن تقوم شركة "جوجل" بالكشف عن التصميم الجديد لخرائطها خلال مؤتمر المطورين السنوي "Google I/O" المخصص للمطورين والذي سينعقد الأسبوع القادم.