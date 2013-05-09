"يو أس بي" للدماغ.. وصفة المستقبل الطبية

أصبح في حكم المنتظر وليس المتوقع أن يتم تركيب شريحة ذاكرة إلكترونية USB داخل دماغ الإنسان في غضون سنتين.

والأهم من ذلك أنها ستكون بمثابة الوصفة الطبية المتاحة في الصيدليات بحلول العام 2021. والفكرة بسيطة جداً وفقا لباحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا، بحسب ما أوردت الـ"سي أن أن"، حيث إنه سيتم تزويد الشريحة بجميع المعلومات التي يتذكرها الإنسان أو تلك التي يريد الاحتفاظ بها إلى الأبد، سواء لأسباب مهنية أو عاطفية أو دراسية.

وبالتالي، سيتم زرع الذاكرة في جزء غير متضرر من دماغ البشر، لتساعد الأجزاء المتضررة سواء بسبب حادث أو بسبب الزمن.

ويعول العلماء على الأقطاب السالبة والموجبة في نقل المعلومات إلى الدماغ فيزيائيا وهو ما نجح مع الفئران والقردة حتى الآن.

وقال علماء إنّ عددا صغيرا من البشر تطوع ليتم تزويده بالشريحة بعد عامين. وفي غضون عقد من الزمان كحد أقصى، بإمكان الأطباء وصف الشريحة كدواء يمكن شراؤه من الصيدليات.

وكان علماء قد تمكنوا للمرة الأولى من العثور على طريقة لإنعاش الخلايا العصبية في الدماغ، بشكل يعيد للمرء الذكريات الذاوية أو القديمة بشكل واضح تماماً، وذلك بفضل دراسات جرت على فئران سمحت بالتعرف الى أنزيمات قادرة على تنشيط الذاكرة، وقد تفتح أبواباً واسعة لفهم عمل الدماغ ومعالجة أمراض مثل الزهايمر والخرف.

يذكر أن صناعة الحواسيب ستأخذ خطوة أخرى إلى الأمام، مع إعلان شركة "آي بي أم" عن صنع شريحة مصممة لتقليد قدرة العقل البشري على فهم محيطه، والتصرف وفقا لما يحدث حوله، واستشعار البيانات المعقدة.