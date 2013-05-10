جوجل ترصد "الكوكب الأزرق" طوال 28 سنة.. ودبي مثالاً

كشفت شركة "جوجل" الأميركية النقاب عن مشروع جديد يتيح للجميع الاطلاع على مدى التغير الذي طرأ على أجزاء محددة من سطح الكرة الأرضية منذ عام 1984 حتى العام 2012 ،أي على مدى 28 سنة.

ويأتي "Timelapse" وهو الاسم الذي أطلقته الشركة على المشروع، ثمرة التعاون بينها وبين مركز المسح الجيولوجي الأمريكي USGS ووكالة الفضاء "ناسا" وصحيفة "التايم"، التي تعتبر هذا المشروع جزءًا من مشروعها الذي استنسخ الاسم منه.

وهو عبارة تجميع للصور التي تم التقاطها على مدار أكثر من ربع قرن بواسطة الأقمار الصناعية، وثم تحويلها إلى خريطة تفاعلية تظهر مدى التغير الذي طرأ على بعض المناطق بحسب كل سنة من السنوات الثماني والعشرين الماضية.

وفي هذا السياق، أعلنت جوجل أن مشروع Timelapse تم بناؤه بالاعتماد على ملايين الصور الفضائية وتريليونات البكسلات، كل ذلك لتمكن الجميع من استكشاف الكوكب.

وضربت الشركة مثالًا على أنه كيف يمكن من خلال الصور الاطلاع على مراحل تغير إمارة "دبي"، وظهور البنيان والجزر الاصطناعية المحاذية لساحلها، بالإضافة إلى عملية إزالة الغابات التي تشهدها غابات الأمازون في البرازيل، وغيرهما.

تجدر الإشارة إلى أن لجوجل مشاريع أخرى، كانت قد أطلقتها سابقًا، حيث قامت في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بإطلاق خريطة ليلية للعالم، حيث أظهرت الخريطة دول العالم ليلا مع تمركز للتجمعات البشرية التي تدل عليها الأضواء التي تصدر عنها.