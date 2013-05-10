جوجل تضيف 5 لغات جديدة إلى خدمة الترجمة

قامت شركة "جوجل" الأمريكية بإضافة خمس لغات جديدة لخدمة الترجمة التابعة لها Google Translate، ليتجاوز عدد اللغات التي تدعمها الخدمة 70 لغة.

وتضم اللغات التي تمت إضافتها منذ يومين، "البوسنية" وهي اللغة الرسمية للبوسنة والهرسك، ولغة "السيبيوانية"، وهي إحدى اللغات المستخدمة في الفلبين، و"الهمونجية" وهي لغة يتكلم بها البعض في كل من الصين، وفيتنام، ولاوس، وتايلاند، والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ثاني أكثر لغة محكية في إندونيسيا، وهي اللغة "الجاوية"، نسبة إلى جزيرة "جاوا".

يُذكر أن عدد الناطقين باللغات الخمس التي أضافتها جوجل يصل إلى 182 مليون نسمة، وكانت قد قامت قبل أسابيع قليلة بإضافة اللغة "الخميرية" وهي إحدى اللغات الرسمية في كمبوديا.