يوتيوب يعلن رسمياً عن خدمة القنوات المدفوعة

أعلن موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" رسمياً عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لأصحاب المحتوى المرئي فرض مبلغ مادي لقاء اشتراك المستخدمين في قنواتهم.

وتسمح الخدمة التي تقول شركة "جوجل" إنها لا تزال تجريبية، لأصحاب القنوات أن يفرضوا على المشاهدين دفع مبلغ شهري ليتمكنوا من الوصول إلى المحتوى المرئي الذي تقدمه قنواتهم، وتبدأ الاشتراكات من 0.99 دولار شهرياً.

وقال "يوتيوب" في منشور له، إن أصحاب القنوات يقومون حاليا بتقديم فترة تجريبية لمدة 14 يوما يستطيع المستخدمون خلالها مشاهدة محتوى القناة مجانا، كما يمكن أن يحصلوا على حسم في حال تم الاشتراك لمدة سنة كاملة.

يُذكر أن الخدمة تم إطلاقها بالاشتراك مع 53 قناة، تتفاوت رسوم الاشتراك فيها، بين 0.99 دولار حتى 9.99 دولار شهريا.

وعند الاشتراك بإحدى القنوات عبر نسخة الويب من موقع "يوتيوب" سيكون المستخدم قادراً على مشاهدة محتوى القناة على مختلف المنصات، مثل الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، وأجهزة التلفزيون الذكية، ووعدت الشركة أن تتيح للمستخدمين مستقبلاً إمكانية الاشتراك عبر مختلف الأجهزة.