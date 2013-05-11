تطبيق "ثوري" يتيح للمكفوفين التقاط الصور بهواتفهم

قام فريق من طلاب الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، بتطوير تطبيق يسمح للمكفوفين ولمن يعانون من مشاكل في البصر بالتقاط الصور من خلال هواتفهم الذكية وعرضها على أصدقائهم تمامًا كما يفعل أي شخص صحيح البصر.

وقام الباحثون بتطوير التطبيق من خلال بحث تضمن أسئلة متنوعة تم توجيهها لـ 54 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 78 عامًا، منهم من هم مكفوفين بشكل كامل، ومنهم من يعانون من مشاكل متفاوتة في النظر، حيث تم سؤالهم حول أصعب ما يواجههم عند محاولتهم التقاط الصور، وتم الاستفادة من إجاباتهم في تحديد مواصفات التطبيق المطلوب.

وأجاب بعضهم بأن تحديد موضع إطار الصورة هو واحد من أبرز العقبات، حيث يحتاجون دائمًا إلى مساعدة شخص موجود إلى جانبهم لإرشادهم حول كيفية توجيه الكاميرا. كما أشار بعضهم إلى الصعوبة التي تواجههم حتى لدى التقاط الصور لأنفسهم.

ويستغني التطبيق الذي تم تطويره عن الزر الخاص بالتقاط الصورة حيث يصعب على المكفوف تحديد مكانه، عوضًا عن ذلك يقوم التطبيق بالتقاط الصورة لدى قيام المستخدم بسحب إصبعه على الشاشة اللمسية للهاتف من الأسفل إلى الأعلى.

كما يستعين التطبيق بتقنية التعرف إلى الوجوه وتقنية النطق الآلي، وذلك لإخبار المكفوف بصوت مرتفع حول عدد الأشخاص الموجودين داخل إطار الصورة لمساعدته على إظهار الجميع في الصورة.

وعند التقاط أي صورة، يقوم التطبيق بتسجيل صوتي مدته 30 ثانية للأصوات المحيطة أثناء التصوير، وتساعد هذه الميزة المكفوف على تصفح الصور لاحقًا وتحديدها من خلال الأصوات المرافقة لها وذلك من أجل تنظيمها أو مشاركتها وإرسالها للأصدقاء.

كما يمكن للمستخدم حفظ الصورة مع معلومات الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي، حيث يقوم التطبيق بنطق هذه المعلومات صوتيًا مما يساعد المكفوف على تصفح الصور بسهولة أكبر. يُذكر أن التطبيق لم يتوفر للتحميل بعد، لكن من المنتظر أن يقوم المطورون بإطلاقه رسميًا خلال الشهر القادم.