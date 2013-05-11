نوكيا تكشف رسمياً عن هاتف "لوميا 928"

كشفت شركة نوكيا رسمياً عن أحدث هواتف سلسلة "لوميا" العاملة بنظام "ويندوز فون 8"، وهو هاتف لوميا 928 الذي يأتي مع كاميرا تدعم التصوير الاحترافي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتماثل مواصفات الكاميرا تلك الموجودة في هاتف لوميا 920 أي بحساس من نوع Carl Zeiss وبدقة 8.7 ميجابكسل، ولكن ما يميز الهاتف الجديد هو وجود فلاش زيون Xeon المخصص لالتقاط الصور الساكنة، بالإضافة إلى وجود فلاش LED للفيديو. ويتمتع "لوميا 928" بشاشة من نوع OLED قياسها 4.5 بوصة وبدقة 1280×768 بكسل مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass، أما بالنسبة للمواصفات الداخلية، فيأتي الهاتف بمعالج ثنائي النواة من نوع Snapdragon S4 وبتردد 1.5 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية تقارب 32 جيجابايت، وبطارية سعتها 2000 ميلي آمبير ساعي.

إلى ذلك، يتميز الهاتف الجديد عن سابقيه بأنه يأتي باللونين الأبيض والأسود فقط، على خلاف هواتف لوميا التي تأتي بعدة ألوان، كما يتميز الهاتف بدعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى تقنية الاتصال قريب المدى NFC، أما من الناحية البرمجية، فبالإضافة إلى أنه يعمل بنظام "ويندوز فون 8" فهو يأتي مع بعض التطبيقات الخاصة بنوكيا، مثل تطبيق الخرائط "Here" والموسيقى Nokia Music.

تجدر الإشارة إلى أن نوكيا كانت قامت بالكشف عن هاتفها الجديد آشا 501 الذي يأتي بشاشة لمسية، ولكنه يصنف بين الهواتف التقليدية والذكية.