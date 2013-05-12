موزيلا تمنح المطورين هواتف "فايرفوكس OS" لبناء تطبيقاتهم

تعرض مؤسسة "موزيلا"، التي تُطوِّر نظام تشغيل "فايرفوكس أو إس" للهواتف الذكية، تقديم هاتف Keon مجاناً للمطورين الراغبين في بناء تطبيقات تلائم نظام التشغيل، ضمن سعيها لتوفير تطبيقات جيدة عند طرح أولى الهواتف منتصف العام الجاري.

وحثت المطورين على العمل على تقديم تطبيقاتهم ليكونوا من أوائل المتواجدين في متجر "فايرفوكس أو إس" Firefox Marketplace.

وذكرت أنه مع طرح أولى الهواتف في بعض دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، سيحتاج مستخدموها لتطبيقات تغطي مجالات متنوعة كالألعاب والرياضة والسفر ومتابعة الأخبار المحلية والشبكات الاجتماعية.

ويحمل البرنامج اسم "Phones Apps for Firefox OS"، ويستمر حتى نهاية شهر مايو أو نفاذ الأجهزة.

وتتطلب المشاركة إكمال استمارة يشرح فيها المطور نوع التطبيق الذي يرغب في ابتكاره أو تهيئته لنظام "فايرفوكس أو إس" وفكرته.

وتعتمد التطبيقات على لغة HTML5 التي تقود إلى صفحات إنترنت مهيئة للهواتف.

وفي حال قُبل العرض سترسل "موزيلا" للمطور هاتف Geeksphone Keon، والذي يتمتع بشاشة قياسها 3.5 بوصة، ومعالج من نوع Snapdragon S1 بتردد 1 جيجا هرتز، وبذاكرة عشوائية (رام) بسعة 512 ميجا بايت. والهاتف مزود بذاكرة تخزينية 4 جيجا بايت، وكاميرا بدقة 3 ميجابكسل. ويتيح الهاتف تجربة التطبيقات والخدمات المخصصة لنظام التشغيل.

وكانت "موزيلا" قد أتاحت إمكانية تجربة نظام "فايرفوكس أو إس" عبر استخدام إضافة "Firefox OS Simulator" لمتصفح "فايرفوكس"، كما أعلنت عن تنظيم ورش عمل لمساعدة المطورين في استكمال تطبيقاتهم في أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.

وبدأت بعض الشركات في تطوير هواتف تدعم "فايرفوكس أو إس" منها "ألكاتيل"، و"هواوي"، و"إل جي"، و"زد تي إي" التي ستطرح هاتف "أوبن" خلال هذا الصيف.