تطبيق يقرأ العملات الخليجية للمكفوفين عن طريق الكاميرا

أعلن موقع آبل للكفيف العربي بالتعاون مع شركة IPPLEX، عن دعم بعض العملات الخليجية في التطبيق الشهير Money Reader المصمم لمساعدة المكفوفين على معرفة قيمة الأوراق النقدية من خلال تصويرها بكاميرا الهاتف المحمول.

وفي تصريح لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، عبّر المدير العام لموقع آبل للكفيف العربي علي العليوي عن سعادته لما حققه الموقع من إنجاز يفيد كل كفيف عربي طامح للاستقلالية والبعد عن الاتكالية من خلال هذا التعاون المثمر مع مطوري تطبيق قارئ العملات.

كما عبّر خلفان بن ظاهر، المسؤول عن تعريب وتجربة التطبيق، عن سعادته لكونه أحد المساهمين في موقع آبل للكفيف العربي والذي يُنشر منذ افتتاحه التقنيات الهامة للمستخدم الكفيف، وقال إن استجابة مطوري التطبيق لدعم العملات الخليجية سيساعد كل كفيف عربي باحث عن التميز والاستقلالية التامة.

هذا وقد تضمن التطبيق دعماً لبعض العملات الخليجية وهي العملات البحرينية والسعودية والكويتية والإماراتية. وقد وعد مطورو التطبيق بإضافة عملات عربية أخرى في الإصدارات القادمة.

ويدعم التطبيق 21 عملة حتى هذه اللحظة، وتقوم فكرته على توجيه كاميرا هواتف آيفون على العملة ليقوم بتحليلها وقراءتها والتعرف إلى قيمتها بشكل فوري ونطق القيمة صوتياً، بحيث يمكن للكفيف معرفتها بسهولة. ويعمل التطبيق على أجهزة آيفون وآيبود تتش العاملة بنظام iOS 4.0 وما فوق.