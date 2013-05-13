ميزات جديدة تضاف إلى خدمة الترجمة بـ"جوجل"

أطلقت شركة "جوجل" ميزتين جديدتين إلى خدمة الترجمة "Google Translate"، الأولى هي ميزة مزامنة العبارات الشائعة التي يقوم المستخدم بحفظها في الكتيب الخاص بها "Phrasebook" على نسخة الويب من المترجم إلى تطبيقه على نظام "أندرويد"، والثانية ميزة "الترجمة الفورية" بواسطة الكاميرا.

وتسعى الشركة من خلال الميزة الجديدة إلى تمكين المستخدمين من الاستعانة بتطبيق الترجمة التابع لها في حالات السفر.

وقالت "جوجل" إن "تطبيق "Google Translate" صار يتيح للمستخدمين حفظ العبارات الشائعة، بالإضافة إلى أن كل ما يقومون بحفظه على نسخة الويب من خدمة الترجمة أصبح بالإمكان مزامنته تلقائياً.

وأضافت أن كل العبارات التي يقوم المستخدم بتعلّمها في البيت ويريد حفظها ستكون دائماً بمتناول يديه عند السفر.

يُذكر أنه حتى يمكن للمستخدم الاستفادة من هذه الميزة عليه تسجيل الدخول إلى حسابه في "جوجل" ضمن تطبيق الترجمة على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام "أندرويد"، ليتمكن بذلك من مزامنة العبارات المحفوظة.

وقالت جوجل: أصبح للمسافرين أيضاً إمكانية الاستفادة من ميزة الترجمة بواسطة الكاميرا، وذلك من خلال تركيز الكاميرا على نقطة أو علامة أو لافتة في لغة أخرى، ومن ثم سيحصلون على ترجمة فورية.

يُشار إلى أن اللغات التي تدعم الترجمة الفورية بواسطة الكاميرا هي 19 لغة، ليست من ضمنها اللغة العربية.