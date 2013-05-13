"سوني" تعلن عن "Xperia ZR" القادر على التصوير تحت الماء

أعلنت شركة “سوني” اليابانية اليوم عن أحدث هواتفها وهو Sony Xperia ZR الذي يحمل رقم الطراز C550X Dogo، والذي يتميز بقدرته على مقاومة الماء والتصوير تحتها.

ويملك هاتف "سوني" الجديد شاشة من نوع OptiContrast قياسها 4.6 بوصة، وبدقّة عرض 1280×720 بكسل وبكثافة شاشة تبلغ 319 بكسل في البوصة، كما أنه يتمتع بمعالج رباعي النواة من نوع Snapdragon وبتردد 1.5 جيجاهيرتز مع معالج رسوميات من نوع Adreno 320.

ويأتي هاتف Xperia ZR مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 8 جيجابايت قابلة للتوسع عن طريق بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD. ويعمل بنسخة أندرويد 4.1 (جيلي بين).

يُذكر أن شركة "سوني" كانت قد روجت لهاتفها الجديد بالقول إنه الأفضل في مقاومة الماء والتصوير تحتها وبالدقة الكاملة Full HD، كما أنه مقاوم للغبار، وذلك حسب ما أشارت إليه سوني في بيانها الصحافي.

ويمكن أن يعمل الهاتف تحت 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل حتى 30 دقيقة.

ويملك الهاتف أيضا زرا مخصصا للكاميرا، وهو الأمر الذي كان غائبا عن هاتف الشركة السابق Xperia Z، وتقدم الكاميرا الخاصة به دقة 13 ميجابكسل بمستشعر Exmor RS مع إمكانية تصوير الفيديو والصور بمعيار HDR، وبالإضافة إلى ذلك يملك الهاتف كاميرا أمامية بدقة VGA.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع بمعيار LTE، وكذلك تقنية الاتصال قريب المدى NFC، مع تقنية بلوتوث 4.0 ودعم وصلة MHL، وبطارية بسعة 2300 ميلي أمبير ساعي.

ويأتي هاتف Xperia ZR بارتفاع 131.3 ميلي متر وبعرض 67.3 ميلي متر وبسماكة 10.5 ميلي متر، ويبلغ وزنه 138 جرام.

وسيأتي الهاتف بأربعة ألوان وهي الأسود والأبيض والزهري والأخضر، ومن المفترض أن يتم طرحه في الأسواق في نهاية يونيو القادم.

ومن المتوقع أن يتم طرح نفس الهاتف باسم Xperia A في السوق الياباني نهاية هذا الأسبوع، ولا معلومات حتى الآن عن سعر الجهاز.