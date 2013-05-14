مايكروسوفت تطلق تحديثًا لـ"سكايب" على "ويندوز فون 8"

أطلقت شركة "مايكروسوفت"الأميركية، أمس الاثنين، تحديثاً لتطبيق خدمة المحادثة التابعة لها "سكايب" على نظام تشغيل الهواتف الذكية "ويندوز فون 8"، ليجلب معه بعض التحسينات وإصلاح مشاكل كان يعاني منها. ويتضمن الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 2.6، لتطبيق سكايب، تحسينات في مسألة الدقة الخاصة بالدردشات وتنبيهات المكالمات، بالإضافة إلى الدقة في الاتصال مع أرقام الهواتف التي يتم إجراؤها عبر الخدمة، كما قامت الشركة بإصلاح مشكلة معاينة الرسائل الفائتة في قائمة "الأحدث" أو أحدث المحادثات.

وقام فريق تطوير سكايب بتزويد بعض المعلومات عن الإصلاح والتحديثات التي يعملون عليها حالياً، حيث قالوا إن التحديثات القادمة ستتضمن إصلاح مسألة استمرار الرنين الصادر عن المكالمات حتى بعد الرد عليها أو إلغائها من قبل المتصل، بالإضافة إلى محاولة تضمين الإصدار القادم إمكانية تسجيل الدخول بواسطة حساب "مايكروسوفت"، وذلك خاص بالمستخدمين الذين لا يملكون حساباً في "سكايب". تجدر الإشارة إلى أن شركة مايكروسوفت كانت قد أعلنت الاثنين أيضاً عن عدد من المزايا الجديدة والتحسينات على خدمة التخزين السحابي التابعة لها "سكاي درايف"، حيث كانت طريقة عرض الصور أحد أهم الأمور التي ركزت عليها الشركة في التحديث.

ويمكن لمستخدمي "نظام ويندوز فون 8" تحديث تطبيقاتهم، أو تنزيل الإصدار الجديد من متجر تطبيقات النظام، مع الإشارة إلى أن التطبيق يدعم العمل على الإصدار 7.5 من نظام التشغيل.