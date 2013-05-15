جوجل تخطط لإطلاق خدمة موسيقية جديدة

ذكرت مصادر من داخل شركات إنتاج الموسيقى لموقع The Verge، أن جوجل قد تكشف اليوم خلال مؤتمر عن خدمة موسيقية جديدة تتيح للمستخدم إمكانية الاستماع للموسيقى حسب الطلب بشكل مشابه لما تقدمه خدمة "سبوتيفاي" Spotify فائقة الشهرة.

وذكر المصدر أن جوجل قد وقّعت اتفاقيات ترخيص مع كل من Universal Music Group و Sony Music Entertainment بعد أن كانت قد وقعت في بداية العام اتفاقية مع شركتي Universal Music وWarner Music Group مما يمنحها وصولاً إلى تسجيلات أكبر شركات إنتاج الصوتيات في العالم.

وذكر الموقع أن جوجل تعتزم إطلاق خدمتين مدفوعتين،: الأولى تتيح للمشتركين مشاهدة أغاني الفيديو كليب عبر يوتيوب، والثانية هي خدمة الاستماع للموسيقى وستكون مرتبطة بمتجر جوجل بلاي.

ورغم أن جوجل تتيح بيع الموسيقى عبر متجرها، إلا أن الخدمة الجديدة ستتيح الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت من خلال الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وفق اشتراكات شهرية بشكل مشابه لخدمة "سبوتيفاي" التي تقدم الموسيقى حسب الطلب، ومن غير المعروف إن كانت الخدمة ستتضمن كذلك وضعية الراديو المشابهة لمبدأ خدمة "باندورا" Pandora.

وتتيح خدمة "سبوتيفاي" للمشتركين الاستماع إلى كمية غير محدودة من الموسيقى عبر الانترنت ضمن فترة الاشتراك الشهري، وستتيح خدمة جوجل الجديدة أسلوباً مماثلاً من حيث المبدأ، بحسب التقرير.

وفي حال أعلنت جوجل عن الخدمة ستكون قد سبقت آبل التي ذكرت تقارير سابقة أنها تعمل كذلك على تطوير خدمة بث الموسيقى الخاصة بها، إلا أن خدمة آبل ستكون بحسب التسريبات أقرب إلى "باندورا" منها إلى "سبوتيفاي"، أي أنها لا تتيح للمستخدم اختيار الموسيقى حسب الطلب.