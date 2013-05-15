"بلاكبيري" تستعد لإطلاق هاتف جديد في البلدان النامية

كشفت مجموعة "بلاكبيري" الكندية عن هاتف ذكي جديد مزود بلوحة مفاتيح كلاسيكية وبشاشة تعمل باللمس، وستطلقه هذا الصيف تحت اسم "كيو 5" في البلدان الناشئة وفي بعض الأسواق الأوروبية.

ويتمتع "كيو 5" بشاشة حجمها 3,1 إنش (7,9 سنتمتر)، ويستخدم منصة "بي بي 10" التي أطلقتها "بلاكبيري" في نهاية كانون الثاني/يناير مع الهاتف الجديد "زد 10" المزود بلوحة مفاتيح وشاشة تعملان باللمس.

ولم يحدد بعد سعر هاتف "كيو 5" الذي يعتبر مشتقاً من هاتف "كيو 10" والذي أطلقته "بلاكبيري" في نهاية نيسان/إبريل في كندا وبريطانيا.

وقد أفيد بأنه سيكون متوافراً بأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والزهري والأحمر.

وعبر ثورستن هاينس، رئيس المجموعة ومديرها العام في بث مباشر عبر الإنترنت من أورلاندو في فلوريدا "عن تفاؤله بإقبال الناس عليه"، أعلن أنه سيتم طرح "كيو 5" في تموز/يوليو في بعض البلدان الأوروبية وفي الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وعلى الرغم من تغلب هواتف "آي فون" من "آبل" والهواتف العاملة بنظام "أندرويد" من "غوغل"، إلا أن "بلاكبيري" تحاول النهوض من كبوتها بفضل هذه الهواتف الجديدة التي تستخدم منصة "بي بي 10".

وأعلنت المجموعة أنها تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف منخفضة الثمن من أجل البلدان الناشئة مشتقة من هاتفيها الذكيين الجديدين "زد 10" و"كيو 10".

وأكد هاينس أن الهاتفين الجديدين "زد 10" و"كيو 10" ينالان ترحيباً إيجابياً جداً من المشترين، وأن المستخدمين يستطيعون الآن الاستفادة من 120 ألف تطبيق في مقابل 70 ألف تطبيق عند إطلاقهما.

وتوقع هاينس أن تصبح هذه المنصة الأداة الرئيسية التي يستخدمها سكان البلدان النامية الذين لا يملكون جهاز كمبيوتر لتصفح الإنترنت.