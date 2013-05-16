بلاك بيري تطلق نسخة تجريبية لـ "BBM Channel"

أعلنت شركة "بلاك بيري"، الخميس، عن إطلاق النسخة التجريبية من BBM Channel، المنصة الاجتماعية الجديدة ضمن تطبيق الدردشة التابع لها "بلاك بيري مسنجر" التي تتيح للأشخاص التواصل مع الشركات والعلامات التجارية، والمشاهير والمجموعات التي تهمهم.



وقالت الشركة الكندية إنه ومن أجل الأوقات التي يرغب فيها المستخدم بتبادل الخبرات بما يتجاوز أصدقائه أو المشاركة في المجتمعات التي تهمه، جاءت المنصة الجديدة لإعطاء شبكتها الاجتماعية المحمولة "بلاك بيري مسنجر" دفعة جديدة للأمام مع الوظيفة الجديدة.



وبهذه المناسبة، قال أندرو بوكينغ، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة البرمجيات والمنتجات والنظم الإيكولوجية في "بلاك بيري": "إن تطبيق "بلاك بيري مسنجر" هو أفضل وسيلة للبقاء على اتصال، على حد وصفه".



وأضاف أن "إعلان اليوم يأتي بهدف توسيع قدرات هذه الخدمة لتوفير تجربة اتصال أعمق بالزمن الحقيقي للتواصل بين العملاء والعلامات والأعمال التجارية، والمجتمعات التي تهمهم".



ومع وجود أكثر من 60 مليون عميل يستخدمون "بلاك بيري مسنجر" فإن لدى صُناع المحتوى فرصة كبيرة لبناء علاقات أعمق، وتعزيز علاماتهم التجارية، والتواصل بأحدث الطرق.



وتتيح منصة BBM Channel للأفراد والمجموعات إنشاء قناة مخصصة لتبادل المعلومات والتحديثات بالسرعة التي يوفرها تطبيق "بلاك بيري مسنجر".



وسوف يتمكّن عملاء "بلاك بيري مسنجر" حول العالم من الاتصال وتبادل المعلومات، والبث عن أنفسهم لقناتهم، أو الانضمام إلى المجتمعات المفضلة لديهم وتبادل خبراتهم مع القناة مع جهات اتصالاتهم في "بلاك بيري مسنجر".



وبحسب الشركة، يمكن لعملاء "بلاك بيري مسنجر"، ابتداءً من اليوم، التواصل ومشاركة فريق الفورمولا 1 على قناته في BBM Channel.



وتعمل بلاك بيري أيضاً مع أبرز العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء العالم لمساعدتها على بناء وتعزيز عروض جديدة ومثيرة على BBM Channel.



واستعرضت شركة بلاك بيري أبرز ميزات المنصة الجديدة، فمنها يمكن إنشاء قناة الإنشاء والتحرير والنشر في لحظة، وليس هناك حدود لعدد المتابعين المحتملين للقناة.



ويمكن إدارة القنوات بأمان إما من هاتف بلاك بيري الذكي أو عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، ولاكتشاف القنوات، تتضمن BBM Channel دائرة تمكن المستخدمين من اكتشاف قنوات جديدة، إلى جانب مشاركة دعوة القناة ضمن دردشة "بلاك بيري مسنجر"، ويمكن إضافة أو دعوة الأشخاص باستخدام الرمز الخاص PIN للقناة أو رمز QR للمسح الضوئي.