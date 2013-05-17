"جوجل" توقف الألعاب على شبكتها الاجتماعية آخر يونيو

أعلنت شركة جوجل الأميركية أنها تنوي إيقاف خدمة الألعاب Google+ Games التي توفرها لمستخدمي الشبكة الاجتماعية التابعة لها "جوجل بلس"، وذلك في 30 يونيو/حزيران القادم.

يذكر أن الشركة قامت بإضافة هذه الخدمة إلى شبكتها الاجتماعية في شهر أغسطس/آب من عام 2011، لتتيح لشركات الألعاب العالمية، مثل زينجا، وروفيو، توفير ألعابها على "جوجل بلس"، ومن أجل تعزيز قدرات الشبكة وتوفير خدمات أكثر للمستخدمين.

وبعد أن قالت "جوجل" سابقاً مخاطبة المستخدمين بأنهم يستطيعون تجاهل وجود الألعاب في شبكتها إن لم يكونوا مهتمين بها، يرى مراقبون أن هذا ما حصل بالفعل، إذ لم تلقَ هذه الألعاب رواجاً كبيراً بين مستخدمي الشبكة، مما حدا بالشركة إلى الإعلان عن عزمها إغلاق الخدمة في نهاية الشهر القادم.

إلى ذلك، لفتت الشركة إلى أن بعض الألعاب مدفوعة الثمن ستقوم بنقل بيانات المستخدمين إلى أماكن بديلة، بحيث تتيح لهم متابعة اللعب واستهلاك ما تبقى لهم من رصيد. كما ستقوم بعض الألعاب الأخرى بمنح المستخدمين "فترة سماح" يمكنهم خلالها استهلاك رصيدهم المتبقي قبل أن يتم إيقاف الألعاب نهائياً لاحقا.