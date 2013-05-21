سامسونج تكشف عن الشاشة الأعلى دقةً للحاسبات المحمولة

كشفت شركة “سامسونج” الكورية عن عزمها على إطلاق شاشة بقياس 13.3 بوصة، تتميز بدقة 3200×1800 بكسل، ويطلق عليها اصطلاحًا QHD، وذلك ضمن معرض الشاشات السنوي SID الذي بدأت فعالياته يوم الأحد في مدينة فانكوفر الكندية، ويستمر حتى يوم الجمعة 24 مايو الجاري.

سيكون عدد البكسلات في البوصة الواحدة PPI حوالي 276، وهو أكبر من الدقة التي توفرها شاشات ريتنيا في حاسبات ماك بوك برو من شركة “آبل” والتي تقارب 227 PPI، وأعلى من شاشة حاسب كروم بوك بيكسل من “جوجل” التي تأتي بدقة 227 PPI.

وقالت “سامسونج” إن الشاشة توفر 30% من استهلاك الطاقة، مقارنة بغيرها من شاشة LCD، ولكنها لم تؤكد إلى الآن فيما إذا كانت ستتيح هذه الشاشة للحاسبات المحمولة النحيفة “ألترابوك”.

ويتوقع البعض في حال قامت الشركة بتزويد حاسبات “ألترابوك” بهذه الشاشة، أنها ستتغلب على شاشة حاسب Kirabook من “توشيبا” التي تتمتع بدقة 2560×1440 بكسل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “إل جي” تعتزم هي أيضًا خلال نفس المعرض كشف النقاب عن شاشة مرنة قابلة للطي بقياس 5 بوصة وتعمل بتقنية OLED.