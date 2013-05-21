ياهو تعيد إحياء موقع "فليكر" لمشاركة الصور

أعلنت شركة "ياهو" أمس الاثنين عن تحديث لموقع تشارك الصور "فليكر" ، في إطار الجهود المبذولة لإنعاش إستراتيجيته واستقطاب جمهور شاب. وقالت ماريسا ماير المديرة العامة لـ"ياهو" خلال مؤتمر صحافي عقد في نيويورك "نريد أن يكون (فليكر) مجدداً أداة رائعة"، كاشفة عن شعار الموقع الجديد "بيغر، سبكتاكولر أند ويريفر".

وشرحت ماريسا ماير أن الموقع بات مزوداً "بمنصة أكثر حداثة" وبأن الصور باتت عالية الدقة ومتوفرة على الشاشات جميعها بفضل تطبيق جديد خاص بالأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

فبعد هذه التحديثات، بات الموقع يسمح لكل مستخدم بتخزين "ما يوازي 537731 صورة عالية الدقة"، مقدما سعة إضافية قدرها ألف جيغا أوكتي، بحسب آدم كاهان أحد المسؤولين عن المنتجات الناشئة، وتلك المخصصة للأجهزة المحمولة في ياهو.

وتسعى الشركة من خلال المبادرات هذه إلى منافسة موقع "إنستغرام" لتشارك الصور الذي اشتراه "فيسبوك" العام الماضي مقابل 747 مليون دولار. وكانت المجموعة الأميركية قد أعلنت في فترة سابقة عن شراء موقع المدونات "تامبلر"، في مقابل 1,1 بليون دولار نقداً.