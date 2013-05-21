مبادرة غير مسبوقة لتعريب مناهج أبرز الجامعات العالمية

في سابقة هي الأولى من نوعها عربيًا، أعلنت مبادرة تغريدات عن توقيع شراكة عالميّة مع موقع كورسيرا Coursera لبدء تعريب مناهج ومحاضرات مجموعة من أبرز الجامعات الأمريكية والعالمية، ومنها جامعات: ستانفورد ولندن وكاليفورنيا وييل وبرنستون وإدنبره وغيرها، وذلك لتتاح بشكل مجاني ومفتوح لجميع الطلاب العرب.

وتسعى مبادرة تغريدات من خلال المشروع إلى حشد جميع المستخدمين العرب محبي الترجمة والتعريب وطلاب اللغة العربية والإعلام وجميع المدونين ومحبي اللغة العربية وجميع المهتمّين بالمحتوى العربي للمشاركة فيه، وقد نشرت مبادرة تغريدات نموذج خاص يمكن لأي شخص زيارته وتعبئته ومن ثمّ المشاركة مباشرةً في تعريب المناهج.

وبإمكان الراغبين في المشاركة، الدخول على هذا الرابط: http://bit.ly/arabicedu، وسيتمكن المشاركون في المشروع من استلام إرشادات المشاركة في ملف بصيغة "بي دي اف" في غضون 24 ساعة من تعبئتهم للنموذج.

فائدة لـ60 مليون طالب عربي

ويهدف المشروع إلى مساعدة أكثر من ستين مليون طالب عربي على الحصول على المناهج الدراسية لأفضل الجامعات العالمية باللغة العربية وبالمجان، وبذلك سيتم التغلب على أهم عقبتين تحول دون تطوير الطلاب العرب تعليميًا وهما: عدم القدرة على تحمل نفقات شراء أو الحصول على المواد التعليمية الجامعية الخاصة بالجامعات العالمية وعدم إتاحتها باللغة العربية.

وقد صرّح سامي مبارك ومينا تكلا، مؤسسّا مبادرة تغريدات، أن "هذه الشراكة تأتي في ظل سعي مبادرة تغريدات إلى توسيع إطار عملها وتنفيذ نوعيّة اشمل من مشاريع الترجمة والتعريب لا سيّما المصادر التعليميّة المفتوحة والتي سيؤدي تعريبها إلى تعزيز المحتوى العربي بشكلٍ غير مسبوق.

وتستمر مشاريع مبادرة تغريدات خلال عام 2013 لتحقق إسهامات مباشرة في إثراء المحتوى العربي خاصةً بعد الشراكات العالمية التي عقدتها المبادرة مع واتساب وجيم لوفت ومؤسسة ويكيميديا وإيزي تشيرب (تطبيق تويتر للمكفوفين) بمشاركة أكثر من 8 آلاف متطوع عربي حتى الآن. ومع إضافة تعريب التطبيقات الجوّالة والألعاب إلى إطار عمل المبادرة، فإننا لدينا مجموعة من الخطط الطموحة نتطلّع إلى الإعلان عنها في النصف الثاني من هذا العام".

البداية بتعريب كامل لمنهج الرياضيات

وسيبدأ المشروع بمنهجين دراسييّن لجامعتين شهيرتيّن تمّ اختيارهما من بين أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2013 وهما جامعة ستانفورد وديوك، حيث سيتمكن المستخدمين العرب من تعريب منهج الرياضيات الكامل الخاص بالمرحلة الجامعية الأولى في جامعة ستانفورد ليتاح مجانًا وباللغة العربية لجميع الطلاب العرب، أما المنهج الثاني الخاص بجامعة ديوك فهو عن السلوك الإنساني، وبذلك سيكون لطلاب العلمي والأدبي في الوطن العربي فرصة للحصول على منهجين مختلفيّن في كلا المجاليّن وباللغة العربية.

ويعدّ هذا المشروع أكبر مشروع تعريب تطلقه مبادرة تغريدات هذا العام، وذلك بعد أن أطلقت تعريب واتساب في شهر يناير بمشاركة 3 آلاف متطوع عربي، ومشروع تعريب جيم لوفت بمشاركة ألف متطوع، ومشروع إثراء ويكيبيديا العربية عبر الانستاغرام بمشاركة 1700 متطوع، ومشروع تعريب تطبيق تويتر للمكفوفين بمشاركة ما يزيد على ألفين متطوع عربي حتى الآن.

ويُذكر أن موقع "كورسيرا" قد بذل جهودًا حثيثة لإتاحة التعليم للجميع ومساعدة كافة الطلاب حول العالم على النفاذ إلى التعليم بدون عوائق. وفي الأشهر الأخيرة انضمت تسعة وعشرين جامعة جديدة لمنصة كورسيرا بالإضافة إلى ستة متاحف ومؤسسات تعليمية وبذلك، يكون العدد الإجمالي للمؤسسات المشاركة في منصة كورسيرا تسعة وستين مؤسسة.