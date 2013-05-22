جوجل تضحك ويوتيوب يحتفل بـ"كوميديا" الشرق الأوسط

أطلقت شركة "جوجل" الأميركية أول أسبوع كوميدي على موقع الفيديو التابع لها "يوتيوب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال الفترة بين 19 حتى 25 مايو/أيار الجاري. ويتم خلال أسبوع الكوميديا تقديم أفضل مقاطع الفيديو الكوميدية المقرر عرضها لأول مرة، والإسهامات المبتكرة من أكثر شخصيات المنطقة إثارة للضحك. ويأتي أسبوع الكوميديا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار حملة عالمية للاحتفاء بالكوميديا على "يوتيوب".

وبحسب الشركة، فمن المقرر أن يلتقي خلال أسبوع الكوميديا أشهر رموز الكوميديا على "يوتيوب" في المنطقة، وذلك بالتعاون مع قناة "خرابيش"، بهدف تقديم تجربة فريدة من نوعها لجمهور الكوميديا يتم خلال هذا الأسبوع استعراض قنوات مختلفة ومواهب شابة بمجال الكوميديا.

أما عن القنوات المشاركة في “أسبوع الكوميديا”، فتضم القائمة كل من، S7ch، The Black Moussiba، N2O Comedy، Jeddah Comedy Club، Female Show، Hawwa Show، StandUb Comedy، YaM3iris،3asaKhair، 2050 The Series.

ويمكن للمستخدمين متابعة ما سيحفل به هذا الأسبوع من خلال متابعة الرابط التالي: youtube.com/comedyweek حتى يوم 25 مايو/أيار الجاري. كما يمكنهم متابعة الحدث على الوسم ‎#ComedyWeek عبر شبكتي "جوجل بلس" و"تويتر".