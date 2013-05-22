جوجل تطلق تصميما جديدا لـ"جوجل بلس" للهواتف المحمولة

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية الثلاثاء عن إطلاق تحديث جديد لتصميم شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها "جوجل بلس" لمتصفحات الويب على الأجهزة المحمولة.

ويأتي هذا التحديث ليتواكب مع تصميم واجهة "جوجل بلس" الجديدة التي أطلقته الشركة مؤخرا لنسخة الويب على الحاسبات الشخصية.

وقالت "جوجل" على الصفحة الخاصة بـ "جوجل بلس" على الشبكة الاجتماعية، إن التحديثات الجديدة التي طالت واجهة المستخدم لمتصفحات الويب على الأجهزة المحمولة، هي في طريقة إظهار المنشورات، حيث أصبحت تظهر على شكل "بطاقات"، وذكرت أيضا أنها قامت بتسهيل عملية قراءة وإبداء الإعجاب بالمنشورات، بالإضافة إلى نشرها.

وأضافت الشركة أنها أعادت تصميم صفحة "الملف الشخصي" للمستخدمين لتتطابق مع تصميمها ضمن نسخة الويب على الأجهزة المحمولة، كما أعادت تصميم صفحات الإعجابات.

تجدر الإشارة إلى أن "جوجل" كانت قد كشفت في افتتاحية مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2013 الذي اختتم فعاليته في 17 مايو الجاري، عن 41 ميزة جديدة لشبكتها الاجتماعية، وقالت آنذاك إنها ستقدم تصميمًا جديدًا لطريقة عرض التحديثات الجديدة في "جوجل بلس"، بحيث يعرض المشاركات بشكل أعمدة متعددة وشبيه بتصميم خدمة المساعد الذكي "Google Now".