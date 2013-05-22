"إتش بي" تطلق مجموعة جديدة من حلول الطباعة للشركات

أعلنت شركة "إتش بي" الأميركية عن تعزيز مجموعتها من منتجات التصوير والطباعة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى على تحسين مستويات الكفاءة وتقليل النفقات دون التخلي عن أرفع مستويات الجودة.

وتتضمن الحلول الجديدة، جهاز HP LaserJet Pro MFP M521 والذي يقدم وظائف الطباعة والمسح الضوئي والنسخ والفاكس لمساعدة العملاء على تحقيق الفائدة القصوى من استثمارهم في جهاز الطباعة بفضل الحصول على الوظائف المتعددة من جهاز واحد.

بالإضافة إلى ذلك يأتي جهاز جديد للمؤسسات HP LaserJet Enterprise M725، يقدم إمكانات التصوير والطباعة بكميات كبيرة وطريقة آمنة وتكلفة منخفضة.

وقامت "إتش بي" أيضا بإطلاق الماسحة الضوئية HP Scanjet Pro 3000 Sheet-feed s2 المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أجهزة المسح الضوئي التي تتمتع بالذكاء وسهولة الاستخدام وانخفاض الأثر البيئي. كما قامت الشركة بطرح مجموعة HP Officejet Pro 200 التي توفر إمكانية الطباعة الاحترافية الموثوقة وبتكلفة تصل إلى 50% أقل للصفحة الواحدة مقارنة مع طابعات الليزر.

للشركات التي ترغب في تقديم الاتصالات بشكل مضمون يحاكي فواتير الخدمات أو كشوف حساب بطاقات الائتمان عبر القنوات المتعددة، قامت "إتش بي" أيضاً بإدخال تحسينات جديدة على برنامج HP Exstream Delivery Manager الذي يضمن تلقي العملاء للمحتوى. ففي حال عدم تلقي العملاء للوثائق اللازمة، يقوم برنامج HP Exstream Delivery Manager بإرسالها تلقائيا إلى قناة ثانوية (كالرسائل النصية القصيرة) لعدد غير محدود من المرات إلى أن يستلمها العميل.

وبفضل الاندماج مع شركة التسويق التفاعلي ExactTarget، يصبح بإمكان الشركات متابعة الاتصالات الإلكترونية مع عملائها وجمع البيانات حول الرسائل التي جرى فتحها أو لم تفتح بعد أو التي تمت إعادة توجيهها أو حذفها أو تصنيفها كبريد تطفلي.

يُذكر أن "إتش بي" بدأت بتوفير المجموعة الجديدة منذ شهر أبريل الماضي عبر المنطقة وبسعر 899 درهما إماراتيا لجهاز HP Officejet Pro 251 series، وبـ 1299 درهما لجهاز HP Officejet Pro 276 series، أما جهاز HP LaserJet Pro MFP M521 فبسعر يبدأ من 2738 درهما، وبالنسبة لجهاز HP LaserJet Enterprise M725 بسعر يبدأ من 11470 درهما، وأخيرا بسعر 1725 درهما لجهاز HP Scanjet Pro 3000 S2 Sheet-feed.