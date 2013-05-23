"تويتر" يعلن عن دعم ميزة "التحقق بخطوتين"

أعلن موقع "تويتر"، الأربعاء، عن إطلاق ميزة "التحقق بخطوتين"، وذلك لزيادة خيارات الأمان بالنسبة لمستخدمي الموقع.

يأتي هذا الإعلان بعد مطالبات كثيرة للموقع بانتهاج هذه الطريقة في عملية التحقق من شخصيات مستخدمي الموقع، وذلك بعد أن تعرضت حسابات مشهورة على الموقع للاختراق، مثلما حدث مع وكالة "أسوشيتد برس" وعدد من الصحف العالمية، مثل "جارديان" و"فايننشال تايمز"، وقبلها وكالة الأنباء الفرنسية، وأحدثها اختراق حساب صحيفة "ديلي تلغراف" أول من أمس.

وأطلق "تويتر" على عملية التحقق بخطوتين الجديدة هذه اسم "تأكيد الدخول" Login Verification، وهي تعمل على نفس مبدأ أنظمة التحقق بخطوتين الأخرى، مثل تلك التي تعتمدها شركة "جوجل".

وتعتمد عملية "تأكيد الدخول" على رقم هاتف المستخدم بحيث يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم خاص يتوجب على المستخدم إدخاله بعد إدخال كلمة المرور الاعتيادية، ليتمكن من الوصول إلى حسابه على الموقع.

ويمكن لمستخدم الموقع تفعيل عملية التحقق الجديدة من خلال صفحة الإعدادات، بعد أن يقوم بربط حساباته على "تويتر" مع رقم هاتفه.