جوجل تطلق تحديثا جديدا لمتصفح "كروم" على نظام "أندرويد"

أطلقت شركة "جوجل" الأميركية تحديثاً جديداً لمتصفح الويب التابع لها "جوجل كروم" والمخصص لنظام التشغيل "أندرويد"، حيث جاء هذا الإصدار بميزات عدة كانت قد قدمتها الشركة قبل فترة ضمن نسخة متصفحها التجريبية Chrome Beta بهدف اختبارها.

ومن الميزات التي يجلبها التحديث الجديد إمكانية تصفح المواقع على كامل الشاشة، حيث يختفي الشريط في أعلى المتصفح عند التمرير لأسفل صفحة الويب إلى حين يحتاج فيه المستخدم لإظهاره مرة أخرى، مما يتيح للمستخدمين القدرة على التركيز على جزء أكبر من المحتوى الذي يشاهدونه.

كما جلبت النسخة الجديدة تحسينات لشريط العنوان في الأعلى، والتي سهلت أسلوب البحث، حيث ستبقى المصطلحات التي قام المستخدم بالبحث عنها محفوظة في الشريط بدلًا من أن تحل محلها روابط الصفحات المستخدمة، وبالتالي لن يكون المستخدمون بحاجة إلى إعادة كتابة كلمات البحث بالكامل من جديد.

وأضاف التحديث كذلك إمكانية عرض علامات التبويب السابقة على الحاسبات اللوحية، وذلك عن طريق الضغط المطول على زر الرجوع، بالإضافة إلى العديد من التحسينات في الأداء واستقرار عمل المتصفح.

ويمكن لمستخدمي متصفح "كروم" على نظام "أندرويد" تحديث تطبيق المتصفح لديهم، أو تنزيل الإصدار الجديد من متجر "جوجل بلاي".