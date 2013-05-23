نسخة جديدة من تطبيق "هاشتاق العرب" لهواتف "آيفون"

أطلقت شركة التقنية التنافسية Competitive Technology المتخصصة في مجال تطوير حلول شبكات التواصل الاجتماعي وبناء التطبيقات للهواتف الذكية، تحديثاً جديداً لتطبيق "هاشتاق العرب" على هواتف "آيفون".

وقال الشريك المؤسس والمطور في الشركة، محمد بدوي، في تغريده له على موقع "تويتر" إن النسخة الجديدة والمحسنة من تطبيق "هاشتاق العرب" لآيفون، تأتي مع الكثير من المميزات التي وصفها بالرائعة.

يُذكر أن "هاشتاق العرب" هي خدمة لمتابعة آخر الأحداث على موقع "تويتر" والبقاء على إطلاق ما يدونه مستخدمو الموقع ولعرض أكثر الموضوعات المتداولة على الشبكة الاجتماعية "تويتر" في العالم العربي.

ويقوم التطبيق بعرض آخر وأهم الوسوم "هاشتاج" والتغريدات والصور ومقاطع الفيديو. كما يُمكِّن المستخدمين من البحث في الخريطة عن أكثر ما يتم تداوله في منطقة جغرافية محددة، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الوسوم ومعرفة آخر إحصاءاتها وتكرارها، مع إمكانية فهرسة المواضيع بحسب البلد أو الموضوع، أو بحسب الأكثر تداولاً في فترة محددة.

أما عن التحسينات التي جاءت بها النسخة الجديدة، فقد غدا بإمكان مستخدمي التطبيق ربط حساباتهم بتويتر والتفاعل مع الناس عبر نفس التطبيق مباشرة دون الحاجة إلى الخروج منه، بالإضافة إلى إمكانية تغريد أو تفضيل أي تغريدة أو حتى الرد على صاحبها. وبحسب الشركة، فتجلب النسخة الجديدة إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات مباشرة من التطبيق أو البحث عن المواد الأكثر تداولاً سابقاً أو حالياً، بالإضافة إلى العديد من المزايا الجديدة.

ويمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" تحديث تطبيق "هاشتاق العرب" لديهم، أو تنزيل النسخة الجديدة من متجر آبل للتطبيقات، مع الإشارة إلى أن التطبيق يتطلب الإصدار 5 وما فوق من نظام "آي أو إس".