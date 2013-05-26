جوجل تنقل ملفات خدمة Google Buzz إلى "جوجل درايف"

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية أنها تعتزم في 17 يوليو القادم إيقاف الخدمة الاجتماعية التابعة لها Google Buzz نهائياً، وستقوم بنقل جميع منشورات المستخدمين فيها إلى خدمة التخزين السحابي "جوجل درايف".

وقالت "جوجل" فيما يخصّ قرار نقل بيانات المستخدمين من خدمة Google Buzz إلى "جوجل درايف"، ستبدأ هذه العملية خلال الشهرين المقبلين، وأكدت أن البيانات المنقولة لن تؤثر على المساحة التخزينية المتاحة للمستخدمين والتي تصل لحوالي 15 غيغابايت.

وستقوم الشركة بتخزين بيانات خدمة Google Buzz ضمن مجموعتين: الأولى ستكون خاصة وستحوي لقطات عن المنشورات الخاصة والعامة، أما المجموعة الثانية فستحوي الملفات العامة مع إمكانية مشاهدتها من قبل المستخدمين الذي يملكون الروابط التي توصل إليها، وأشارت الشركة إلى أن منشورات المجموعة الثانية قد تظهر ضمن نتائج البحث في محرك "جوجل" أو في الملف الشخصي الخاص بالمستخدم، وذلك في حال كانت كلمة البحث مرتبطة بتلك المنشورات.

وأضافت "جوجل" أن جميع ملفات خدمة Google Buzz سيتم التعامل معها كبقية الملفات في خدمة "جوجل درايف" من حيث إمكانية تنزيلها أو تحديثها أو حتى حذفها.

يُذكر أن خدمة Google Buzz التي أطلقتها الشركة في شهر فبراير من عام 2010، جاءت بهدف جعلها أداة للتواصل الاجتماعي والتدوين المصغر والتراسل بين مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها "gmail".

ولكن سرعان ما قررت "جوجل" إيقاف هذه الخدمة بعد عام واحد من إطلاقها، وقال نائب رئيس المنتجات في الشركة، برادلي هوروفيتس، آنذاك إن الدروس التي تعلمتها "جوجل" من عدم دوام بعض خدماتها طويلًا قد يؤخذ على محمل الجد فيما يخص شبكة "جوجل بلس".