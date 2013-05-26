"سوني" تطلق "بلاي ستيشن 4" في بريطانيا قبل نهاية العام

كشف إعلان نشرته شركة "سوني" اليابانية، الأحد، على إحدى الصحف البريطانية عزمها إطلاق الجيل الرابع من منصة الألعاب التابعة لها "بلاي ستيشن" في المملكة المتحدة قبل نهاية العام الجاري 2013.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت الشركة في شهر فبراير الماضي عندما كشفت عن المنصة رسمياً أنها تعتزم طرحها للبيع خلال موسم العطلات في الولايات المتحدة وكندا لعام 2013، وهي الفترة التي تمتد من أواخر نوفمبر 2013 حتى أوائل يناير 2014.

ولم تحدد "سوني" في إعلانها الذي استهدفت فيه المستهلكين البريطانيين عما إذا كانت تخطط لإطلاق المنصة في جميع الأسواق العالمية في آن واحد أو تدريجياً وبحسب أهمية السوق، كأن تطلقه في السوق اليابانية المحلية، ثم في أميركا الشمالية ثم أوروبا.

وعلى الرغم من إعلان اليوم، يُذكر أن إطلاق المنصة في أوروبا، على خلاف الوضع في أميركا، خلال العام الجاري ليس بالأمر الحتمي، وذلك بناءً على ما جرى مع الشركة سابقًا مع منصة "بلاي ستيشن 3" التي أطلقتها في شهر نوفمبر من عام 2006 في ثلاث قارات ولكن تم تأجيل إطلاقه في أوروبا حتى مارس 2007 بسبب نقص في إمدادات المواد اللازمة لبناء قارئة الأقراص "بلو-راي".

ولكن بالمقابل، فإن البعض يرى أن الشركة قد تعلمت من خطئها الماضي ولن تؤخر إطلاق "بلاي ستيشن 4" أوروبا.