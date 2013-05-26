"فيسبوك" يؤكد وجود مشكلة في "رؤية الصفحات"

أكد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجود مشكلة في قسم "رؤية الصفحة" Insights Data الخاصة بصفحات الإعجابات على الموقع، تمنع ظهور أي بيانات خاصة بالصفحات بعد تاريخ 13 مايو/أيار الجاري.

ولاحظ العديد من أصحاب الصفحات على الموقع عدم حصول قسم "رؤية الصفحة" على أي تحديث منذ ذلك التاريخ حتى الآن، وهو الأمر الذي قال "فيسبوك" إنه يعمل على حلّه في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن "رؤية الصفحة" هو قسم أطلقه "فيسبوك" بهدف إتاحة المجال لأصحاب الصفحات الذين يودون معرفة ما إذا كان المعجبون بصفحاتهم مهتمين بما ينشرونه، حيث يقوم الموقع بإمدادهم برؤى مُجمّعة مجهولة المصدر حول نشاط الأشخاص على صفحتهم.

ويعطي مستخدمو "فيسبوك" الإذن بتسجيل نشاطاتهم على الصفحات من أجل رؤية الصفحات في قسم المعلومات التي يتلقاها الموقع عنهم في سياسة استخدام البيانات.