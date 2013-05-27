إطلاق شبكة تواصل اجتماعي عربية تحمل اسم "سوشل بالز"

أعلنت مجموعة من الشباب اليمنيين من مدينتي صنعاء وعدن عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعي جديدة أطلقوا عليها اسم "سوشل بالز" SocialPalz.

وقالت المجموعة إن اسم الشبكة مأخوذ من الكلمة الإنجليزية الدارجة "بالز" (pals) والتي تعني "أصدقاء"، لتكون شبكة تواصل اجتماعية يمنية، سيتم تدشينها نهاية الشهر الجاري.

وأوضح سعيد الفقيه، المدير التنفيذي لـ"سوشل بالز"، والمؤسس المشارك في مقابلة مع صوت اليمن أن الفارق الرئيسي لهذه الشبكة عن بقية مواقع التواصل الأخرى الموجودة هي التصنيفات للمنشورات التي بإمكان المستخدمين تحديدها.

حيث إن الموقع بأكمله مقسم إلى عشرات التصنيفات، بما في ذلك أعمال، أخبار، مشاهير، سياحة، علم نفس، سياسة وما إلى ذلك. وقال إن هذا سيتيح للمستخدمين البحث والوصول للمعلومات بسهولة أكبر استناداً إلى معاييرها.

وقال الفقيه إن المشروع الذي بدأ نهاية 2012 يهدف إلى تغيير صورة اليمن في أذهان الذين يسمعون فقط حوادث الاختطافات وأخبار الإرهابيين. وأضاف قائلًا إن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا أن اليمن لديه مبتكرون ويمكنه الإنتاج، على حد قوله.

وسيكرس الموقع قسماً لفرص العمل لمساعدة الباحثين عن الوظائف الحصول على بغيتهم. وسيقدم لهم دعماً من خلال تعبئة بياناتهم في استمارة على شكل سيرة ذاتية، الأمر الذي سيسهل لأرباب الأعمال الذين يوظفون عبر الإنترنت الوصول إلى المرشحين بطريقة أسهل. وتخطط إدارة الشبكة التعاون مع مواقع أخرى في هذا المجال لتجميع أكبر عدد من فرص العمل.

وبحسب مؤسسي الشبكة، فقد قاموا بالإنفاق عليها من أموالهم الخاصة، ويتوقعون أن يكسبوا منها. وأوضح الفقيه أنهم في "سوشل بالز" قد تلقوا إلى الآن عروضاً جيدة من رجال أعمال يمنيين في اليمن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والجزائر في الإعلانات، وذكر أنهم يعملون حالياً على خطة تسويقية والترتيب لشبكة جيدة من المسوقين في الخارج من أجل نشر الموقع.