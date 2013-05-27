إعلان تلفزيوني لـ"آبل" يظهر ساعة قد تكون iWatch

نشرت شركة "آبل" الأميركية إعلاناً تلفزيونياً عن الخصائص الصوتية والموسيقية التي يوفرها هاتفها الذكي "آيفون 5"، ولكن ظهر في الإعلان ما يعتقد أنه الساعة الذكية "آيوتش" iWatch.

وسعت الشركة خلال الإعلان التلفزيون لإبراز القدرات الصوتية للهاتف، وحاولت إظهار أن العديد من المستخدمين يفضلون الاستماع إلى موسيقاهم التي يحبون بواسطة "آيفون 5"، ولكن في الثانية الثلاثين يظهر أحدهم وهو يضرب الطاولة طرباً، مرتدياً ساعة قد تكون ساعة "آبل" المرتقبة.

ويرى المراقبون أن الساعة التي ظهرت في الفيديو هي "آيوتش" iWatch، ويدعم هذا القول إن هذه الساعة لا تشبه أياً من الساعات الذكية المتوافرة في السوق، مثل ساعة Pebble، وساعة "سوني".

تجدر الإشارة إلى أن أبناء أخيرة تحدثت عن شروع "آبل" باختبار شاشات بقياس 1.5 بوصة تعمل بتقنية OLED وذلك من أجل "آيوتش" iWatch التي كشفت دراسة بحثية أجريت مؤخراً أنها تحظى بنفس الزخم الذي حصل على حاسب "آيباد" اللوحي قبل طرحه لأول مرة منذ ثلاث سنوات.