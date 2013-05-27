نوكيا تعلن عن توافر "واتسآب" لهاتف "آشا 310"

أعلنت شركة "نوكيا" عن توافر تطبيق "واتسآب" على هاتف نوكيا "آشا 310" الذكي الذي يندرج تحت فئة الهواتف منخفضة التكلفة، ويدعم استخدام شريحتي اتصال، بالإضافة إلى دعم شبكات "واي-فاي".

وقال فيثيش ريدي، مدير عام نوكيا في منطقة الخليج الأدنى، إن تطبيق "واتسآب" أصبح متاحاً اليوم على كل هواتف "نوكيا آشا" الذكية، ومن ضمنها هاتفا "آشا 310″ و"آشا 308" اللذان يدعمان استخدام شريحتي اتصال SIM، مع مزايا جديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام التشغيل هذا.

وأضاف ريدي أنه بعد أن كان "واتسآب" متوافراً على هواتف "نوكيا آشا" الذكية ذات الشريحة الواحدة فقط، كانت إضافة التطبيق إلى كل الهواتف الذكية ذات الشريحتين موقع ترحيب، وستسمح للمستهلك بالبقاء على اتصال مع أهم الأشخاص في حياته، على حد قوله.

وقالت "نوكيا" إن هاتف "آشا 310" مجهز تجهيزاً مسبقاً بمتصفّح Nokia Xpress Browser الذي يقدّم تجربة تصفّح، وصفتها بالسريعة والسهلة، كما أنه يدعم آلاف تطبيقات الويب. ويضغط متصفح Nokia Xpress Browser بيانات الإنترنت حتى نسبة 90%، موفّراً بالتالي من كلفة استخدام الإنترنت.

وِأشارت الشركة إلى أنه بفضل خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت "واي-فاي"، يسمح هاتف "آشا 310" للمستخدم بتجربة مجموعة واسعة من خدمات الإنترنت التي يتضمّنها الهاتف أو التي يمكن تنزيلها بسهولة عند زيارة Nokia Store، الاتصال بشبكات التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقي "فيسبوك" و"تويتر" المرفقين بالهاتف، واستخدام خدمات البريد الإلكتروني الشهيرة مثل "ياهو" و"جيميل" وغيرهما، بالإضافة إلى الاستمتاع بأربعين لعبة مجانية من EA Games يمكن تحميلها وإبقاؤها في الهاتف، منها Tetris وejeweled وNeed for Speed The Run وFifa 2012.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف "آشا 310" مطروح للبيع في أهم متاجر المنتجات الإلكترونية بسعر 99 دولاراً، وهو متوافر باللون الأسود والأبيض والذهبي.