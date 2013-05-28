إيطاليا تدشن أول مكبات لنفايات التكنولوجيا في أوروبا

في إطار مبادرة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وضعت مكبّات لنفايات التكنولوجيا المتقدمة (أي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية) في أحياء مدن في شمال شرق إيطاليا، بحسب ما كشف القائمون على هذا المشروع الذي يقدر بحوالي 5 ملايين يورو.

ويرمي هذا المشروع الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة جهود جمع الأجهزة المضرة بالبيئة، مثل الهواتف الخلوية والألعاب الإلكترونية والمصابيح الكهربائية المصنعة من مواد يمكن إعادة استخدامها.

وسيوضع في إطار المشروع مكبات من ثلاثة أنواع: أوّلها مكبات تنشر في الأحياء إلى جانب المكبات التقليدية للأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة، وثانيها مكبات أكبر توضع في مواقف المراكز التجارية للأجهزة الكبيرة، مثل التلفاز، وآخرها مكبات توزع على المتاجر للأجهزة الصغيرة كالهواتف الخلوية.

يُذكر أن تقريراً صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة أفاد بأن العالم يخلف سنوياً 50 مليون طن من نفايات الأجهزة الإلكترونية، ويعاد تدوير 10% منها فقط. وجاء في التقرير أيضاً أن 75 %من نفايات الأجهزة الإلكترونية الأوروبية تصدر بصورة غير شرعية إلى الصين أو البلدان ذات المعايير البيئية الأقل صرامة.