جوجل تسهم بفتح أول مقهى للأجهزة اللوحية في العالم

افتتح في وسط عاصمة السنغال، دكار، أول "مقهى أجهزة لوحية" وهو مقهى إنترنت يعتمد أجهزة لوحية بدعم من عملاق الإنترنت "جوجل" الذي أكد أنه سابقة عالمية.

وهذا المكان الجديد الذي سُمي "تابليت كافيه" دشنه صاحبه السنغالي ميدون سيك ومسؤولون من "جوجل" في إفريقيا بحضور طلاب في مجال الاتصالات وفضوليين.

وكان سيك يدير قبل ذلك مقهى إنترنت مجهزاً بحواسيب ثابتة. قد جهز مقهاه الجديد الذي تم ترميه بحوالي 15 جهازاً لوحياً.

وقال تديان ديم مسؤول نشاطات "جوجل" في إفريقيا الناطقة بالفرنسية: "إنه أول "تابليت كافي" في العالم، إنه مقهى انترنت يعمل بأجهزة لوحية". وأضاف: "لقد تعاوننا مع مقاول لاختبار هذا النموذج الجديد (لمقاهي الإنترنت).. ودعمنا شركينا ماديا وهو اشترى بنفسه أجهزة لوحية من الشركات الصانعة".

وأوضح أن مقاهي الانترنت بشكلها الحالي في السنغال تتعرض "لبعض التباطؤ بسبب مشاكل مرتبطة بكلفة الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار ما يؤدي الى ربح فائت".

وأضاف أن المقهى الجديد "يسمح للمستخدمين باستعمال تكنولوجيا جديدة لاتزال غير متوافرة كثيراً بالسعر نفسه كباقي مقاهي الانترنت بشكل عام ونأمل أن يؤدي ذلك إلى استخدام أفضل للإنترنت".