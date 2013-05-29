إطلاق النسخة العربية من تطبيق السفر "لايف تريكر"

أعلنت شركة Trekea Mobile المطورة لتطبيق السفر "لايف تريكر" Live Trekker عن إطلاق النسخة العربية من التطبيق على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".

وقالت نسرين الثامري المسؤولة عن إطلاق النسخة العربية من التطبيق، إن "لايف تريكر" هو عبارة عن مذكرة سفر ذكية تقوم برسم المسار المتبع على خريطة "جوجل" وتسجل كل ما يلتقطه المستخدم من صور وفيديو أو ما ينشره من تعليقات طوال رحلته.

وأفادت الشركة المطورة للتطبيق أن "لايف تريكر" هو الحل الأمثل للمستخدمين الباحثين عن طريقة للحفاظ على رحلاتهم ومغامراتهم ومن ثم مشاركتها مع من يحبون، ووصف الشركة تطبيقها بأنه الرفيق المثالي الذي يمكّن المستخدمين من تكوين مخزون من المغامرات الاستثنائية، بحسب تعبيرها.

وعن كيفية استخدام التطبيق، قالت نسرين إنه وبعد قيام المستخدم بإنشاء حساب يتم الانتقال إلى علامة التدوين "استكشاف" ومن ثم وبالضغط على زر "بدء"، تبدأ الرحلة، فلإضافة المدونات (صور، فيديو، تعليقات) يتم اختيار رمز من الرموز الموجودة على جانب الشاشة، حيث يمكن بعد ذلك تعديل الرحلة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الويب.

ويمكن للمستخدمين الراغبين بتجربة تطبيق لايف تريكر الذهاب إلى متجر آبل للتطبيقات وتنزيله لنظام "آي أو إس"، أو الذهاب إلى متجر "جوجل بلاي" بالنسبة لمستخدمي نظام "أندرويد".