تقرير: شاشة هاتف"آيفون" القادم ستأتي بدقة مضاعفة

أشار تقرير نشره موقع Weiphone الصيني، إلى أن الجيل القادم من هواتف "آيفون" والذي قد يحمل اسم "آيفون 5 إس" أو "آيفون 6"، سيأتي بشاشة قياسها يساوي قياس تلك في "آيفون 5" ولكن بدقة تساوي الضعف.

ويتوقع أن يتمتع "آيفون" القادم بحواف أشد نحافة مما هو الآن، أي أن "آبل" قد تستعين بتصميم النسخة المصغرة من حاسبها اللوحي أو ما يُعرف بـ "آيباد ميني"، وأخيرًا توقع التقرير أن يتم شحن الهاتف المرتقب في سبتمبر القادم.

يُشار إلى أن هاتف "آيفون 5" يأتي بدقة 1136×640 بكسل، أي بكثافة 326 بكسل في البوصة الواحدة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه توجد في السوق حاليًا هواتف تقدم دقة عالية، مثل هاتف "إتش تي سي ون" HTC One الذي تنتجه الشركة التايوانية، حيث يقدم هذا الهاتف شاشة قياسها 4.7 بوصة وتصل دقتها إلى 1920×1080 بكسل، أي أن عدد البكسلات في البوصة الواحدة يصل إلى 468.