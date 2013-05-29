حاسب لوحي من "موزيلا" و"فوكسكون" بنظام "فايرفوكس أو إس"

تعتزم شركة "موزيلا" المطوّرة لمتصفح "فايرفوكس" إطلاق جهاز محمول يعمل بنظام التشغيل مفتوح المصدر "فايرفوكس أو إس" Firefox OS بالتعاون مع الشركة التايوانية "فوكسكون".

وأكدت "موزيلا" وجود هذه الشراكة لوكالة "رويترز"، دون أن تحدد نوع أو تفاصيل مواصفات الجهاز المزمع إطلاقه، ولكن يرجح البعض أن تكشف المؤسسة عن حاسب لوحي، في 3 يونيو/حزيران المقبل.

وتعتبر المبادرة الأولى لـموزيلا" بإطلاق حاسب لوحي بعد أن قامت الشركة سابقاً بتوقيع شراكات مع كل من Alcatel، وHuawei، وZTE، وLG لإنتاج هاتف ذكي يعمل بنظام "فايرفوكس أو إس".

يُذكر أن نظام "فايرفوكس أو إس" مفتوح المصدر لا يزال في بداياته وهو ينافس للحصول على المركز الرابع أو الخامس في سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، ويستهدف خاصة الأسواق الناشئة.