دورة من "جوجل" حول الاستخدام الأمثل لخدمات الخرائط

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية، أمس الثلاثاء، عن إقامة دورة لمدة أسبوعين على الإنترنت بهدف تدريب المستخدمين على كيفية الاستخدام الأمثل لخدمة الخرائط التابعة لها، ومحرك الخرائط Maps Engine Lite، بالإضافة إلى برنامج "جوجل إيرث".

وتستمر الدورة التي أطلقت عليها الشركة اسمMapping with Google من تاريخ 10 حتى 24 يونيو/حزيران المقبل. وبحسب الشركة، سيتاح للمسجلين في الدورة فرصة استخدام خرائط "جوجل" الجديدة التي كشفت عنها بمؤتمر المطورين Google I/O 2013 في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تطلق لعموم المستخدمين بعد.

ويبدو أن الدورة ليست مجرد إرشادات عن كيفية استخدام الخرائط الجديدة، ولكن سيكون هناك مجموعة من الدروس النصية والمرئية، إلى جانب أنشطة ومشاريع، مع إمكانية المناقشة والتواصل مع باقي المشتركين عبر خدمات التواصل التي توفرها "جوجل" مثل خدمة Hangouts الجديدة.

وقالت الشركة إن طلاب الدورة سيحصلون على شهادة حضور من "جوجل". ويمكن للراغبين في متابعة الدورة الدخول إلى الصفحة الخاصة بها وتسجيل الدخول من خلال حساب بريد إلكتروني "جي مايل".

