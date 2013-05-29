"جالاكسي إس 4 ميني" يظهر في متجر تطبيقات "سامسونج"

ظهر هاتف "جالاكسي إس 4 ميني" ضمن متجر التطبيقات الخاص بأجهزة "سامسونج" ثم ما لبث أن تمت إزالته، مما يؤكد صحة الأنباء المتداولة عن عزم الشركة إطلاق نسخة مصغرة من هاتفها الذكي "جالاكسي إس 4".

ورصد موقع TGSpot الجهاز، عندما حاول استعراض كافة الأجهزة التي تدعم تطبيقا معينا، فظهر اسم الهاتف المرتقب ورمزه وصورته ضمن قائمة الهواتف الداعمة لهذا التطبيق.

يأتي هذا في وقت انتشرت فيه أنباء عن عزم شركة "سامسونج" الكورية إطلاق هاتف يكون شبيهاً بأحدث هواتفها "جالاكسي إس 4" ولكن بحجم أصغر، حيث يتوقع أن يأتي بشاشة قياسها بين 5 و4.3 بوصة، تعمل بتقنية Super AMOLED، وبدقة 960×540 بكسل. ومن المرتقب أن يزود الجهاز بمعالج 1.6 جيجاهرتز، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

يذكر أنه في حال قامت "سامسونج" بإطلاق "جالاكسي إس 4 ميني" فلن تكون المرة الأولى، حيث عمدت الشركة العام الماضي إلى إطلاق نسخة مصغرة من هاتف "جالاكسي إس 3".

ويتزامن رصد هاتف "جالكسي إس 4" مع إعلان الشركة الكورية عزمها الشهر المقبل على إقامة حدث خاص في العاصمة البريطانية لندن، ستكشف خلاله عن أجهزة محمولة جديدة تنتمي إلى سلسلتي "جالاكسي" و"آتيف" ATIV.