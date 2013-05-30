"تجربتي" موقع عربي للتواصل الاجتماعي يراعي التقاليد

أطلقت شركة "الموفر" للحلول البرمجية والتسويقية موقعاً عربياً للتواصل الاجتماعي "تجربتي"، يركز على تبادل المعرفة ونشر الثقافة وقصص النجاحات في مختلف نواحي الحياة ليكون حافزاً بين مستخدمي هذا الموقع.

وقالت الشركة إن الموقع يُعتبر عالماً جديداً في الفضاء الإلكتروني، حيث إنه يتميز بشموليته واحتوائه على مجموعة من الأخبار والفيديوهات والصور ذات العلاقة، واستخدامه لمنهج سياسي معتدل يراعي العادات والتقاليد العربية المأخوذة بعين الاعتبار من قبل المسؤولين عن الموقع.

وصرح القائمون على الموقع بأن الشركة وفرت أدوات الخصوصية بما يتلاءم مع طبيعة كل شخص مشترك وعدة تطبيقات حسب اهتمام وذوق المشترك، اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وتربوياً وغيرها من التصنيفات.

وأشار القائمون أيضاً إلى أنه متوقع أن يحصد الموقع حصة سوقية مناسبة وذلك ضمن المؤشرات الأولية التي تبشر بالخير والنجاح، خاصة وأن سياسة المواقع الاجتماعية الكبرى تلاقي الاستياء ولا تلبي احتياجات وطلبات المشتركين، لهذا تريد إدارة الشركة تقديم الأفضل دائمًا للمشترك بحيادية وتقديم حق المعرفة بكل شفافية.