"سامسونغ" تكشف رسمياً عن "غالاكسي إس 4 ميني"

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية رسمياً، اليوم، عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 4 ميني"، وهو النسخة المصغرة من أحدث هواتفها الذكية ذات المواصفات القوية "غالكسي إس 4".

ويتمتع الجهاز الجديد والذي يأتي مشابهاً من حيث الشكل الخارجي لأخيه الأكبر، لكن مع فروقات في الحجم والمواصفات الاعتادية، بشاشة قياسها 4.3 بوصة وبدقة qHD من نوع Super AMOLED وبمعالج ثنائي النواة بتردد 1.7 جيجاهرتز.

وعلى الرغم من أن "سامسونغ" لم توضح نوعية المعالج في بيانها الصحافي، لكنه يتوقع أن يكون من نوع Snapdragon الذي تنتجه شركة "كوالكوم" الأميركية، والذي طرحته في هاتف "غالاكسي" ميجا 6.3، ويعمل الجهاز بنسخة أندرويد 4.2.2 (جيلي بين) الأخيرة وبواجهة TouchWiz التي تجلب معظم الميزات البرمجية الموجودة في "غالاكسي إس 4".

ومما يميز الجهاز هو الذاكرة العشوائية التي تأتي بسعة 1.5 جيجابايت، وهي سعة خارجة عن نطاق المألوف بالنسبة للهواتف متوسطة المواصفات، التي عادة ما كانت تحمل 1 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، أما مساحة التخزين الداخلية فهي 8 جيجابايت، 5 منها قابلة للاستخدام، مع قابلية توسعتها عبر منفذ microSD إلى 6 4 جيجابايت. وتبلغ سماكة الجهاز 8.94 ميليمتر ووزنه 107 غرامات.

وبالنسبة لأنواع الاتصال، يقدم الجهاز الجديد WiFi a/b/g/n وBluetooth 4.0 وNFC، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء IR الموجود في "غالاكسي إس 4" والذي يسمح باستخدام الهاتف كجهاز تحكم بالأجهزة الإلكترونية، مثل التلفاز.

وبحسب "سامسونغ"، سيتوافر الجهاز بثلاث نسخ مختلفة، النسخة الأولى هي نسخة 3G تدعم الاتصال بتقنية +HSPA بسرعة تصل إلى 21 ميجابت في الثانية، والنسخة الثانية مماثلة لها تماماً مع فارق أنها تدعم شريحتي اتصال SIM. وأخيراً النسخة الثالثة الداعمة لكل من اتصال 3G بسرعة تصل حتى 42 ميجابت في الثانية على +HSPA واتصال الجيل الرابع بتقنية LTE.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم توضح ما هي الأسواق التي ستطرح فيها كل واحدة من هذه النسخ، كما أنها لم تفصح عن سعر أو موعد طرح الجهاز، ولكن يتوقع أن تقوم الشركة بذلك خلال الحدث الذي ستقيمه في 20 يونيو المقبل، والذي ستكشف "سامسونغ" خلاله عن أجهزة جديدة تنتمي إلى سلسلتي "غالاكسي" و"آتيف" ATIV، وذلك بحسب الإعلان الذي نشرته مؤخراً.