بعد نظارات جوجل.. جهاز كمبيوتر مدمج في ساعة يد من آبل

اعتبر المدير العام لمجموعة "آبل" الأميركية، تيم كوك، أنه من الممكن تقليص حجم الكمبيوتر ودمجه في ساعات لليد أو إكسسوارات أخرى غير النظارات التي أصدرها "جوجل" المنافس لـ"آبل".

وقال تيم كوك في مؤتمر نظمه في كاليفورنيا موقع "أول ثينغز دي" المتخصص في قطاع التكنولوجيا، منذ يومين، إن "آبل" تولي قطاع الأجهزة المعلوماتية التي يمكن دمجها بإكسسوارات "اهتماما كبيرا".

وأضاف أن النظارات التفاعلية التي أصدرها "جوجل" والتي لا تزال قيد التجربة "لن تستقطب على الأرجح زبائن كثيرين"، موضحاً "لا أعرف الكثير من الناس الذين يضعون نظارات إن لم يكونوا بحاجة إليها". وتابع "أما المعصم فهو فكرة مثيرة للاهتمام"، مع أن الكثير من الشبان لا يرتدون ساعات.

ولم يؤكد تيم كوك الشائعات حول نية "آبل" إصدار ساعة فيها كمبيوتر، لكنه أكد أن مجموعته لديها مشاريع "متعددة" قادرة على "تغيير قواعد اللعبة" في سوق المعلوماتية.