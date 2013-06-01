شركة Razer تطلق أنحف حاسب محمول مخصص للألعاب

أعلنت شركة "ريزر" Razer الأميركية المتخصصة في مجال الألعاب، عن إطلاق حاسب Blade، وهو أنحف وأخف حاسب شخصي محمول مخصص للألعاب. ويشير اسم الجهاز "الشفرة" إلى مدى نحافته، حيث يأتي حاسب الألعاب Blade بسماكة لا تتجاوز 1.67 سم، مع هيكل من الألمنيوم يكسبه خفة في الوزن أيضًا، إذ يزن 1.8 كيلوجرام. ويتمتع Blade إلى جانب شاشته التي تأتي بقياس 14 بوصة، بالجيل الرابع "هازول" Haswell وهو الأحدث ضمن معالجات شركة "إنتل".

أما بالنسبة للخصائص التي تجعل الجهاز مناسبًا لمحبي الألعاب، يتمتع Blade بوجود بطاقة معالجة رسوميات من إنتاج شركة "إنفيديا" وهي بطاقة GeForce GTX 765M التي تصل سعة ذاكرتها العشوائية إلى 2 جيجابايت من نوع GDDR5. كما أن الجهاز يأتي بـ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع محرك أقراص صلب من نوع SSD وبسعة 256 جيجابايت.

وتصل دقة شاشة الجهاز التي تأتي بقياس 14 بوصة، إلى 1600×900 بكسل، مع وجود كاميرا قادرة على تصوير الفيديو بدقة 720p، وبالنسبة للمنافذ، فيأتي الجهاز بثلاثة منافذ USB 3.0، مع دعم لشبكات “واي-فاي” وبلوتوث 4.0، أما بطارية الجهاز فتدوم لـ 6 ساعات، وذلك بحسب ما قالته الشركة.

يُذكر أن Razer قامت أيضًا بطرح جهاز آخر هو Blade Pro يتميز بشاشة قياسها 17.3 بوصة وبالدقة الكاملة 1920×1080 بكسل، أما عن باقي المواصفات فهي نفسها في جهاز Blade، ويفوقه من ناحية السعر، حيث تأتي النسخة الاحترافية من الجهاز بسعر 2,299 دولار، في حين يأتي حاسب Blade بسعر 1,799 دولار.