موتورولا: نختبر أساليب جديدة للتعرف على هوية المستخدم

تعمل شركة موتورولا على تقنيات جديدة تُمكن هواتفها من التعرف على هوية مستخدم الهاتف دون الحاجة لاستخدام الأسلوب المعتاد "كلمة المرور"، وسيكون ذلك من خلال استعمال الحبوب اللإلكترونية أو الوشم الإلكتروني.

حيث تسعى الشركة لاستعمال هذه التقنية لتطوير هواتفها والابتعاد عن استخدام الطرق المعتادة والتقليدية، فبحال استعمال الوشم الإلكتروني أو الحبوب اللإلكترونية سيتمكن الجهاز من التعرف على صاحبه بمجرد اقترابه منه.

يتألف الوشم الإلكتروني من دارة إلكترونية مرنة يمكن تثبيتها على جسم صاحب الجهاز، بذلك يتمكن الهاتف من أن يتصل مع الوشم الإلكتروني والتحقق من هوية صاحبه. ويُذكر أن شركة نوكيا كانت قد بحثت إمكانية استخدام مثل هذه الطريقة للتحقق من هوية المستخدم سابقًا.

أما حالياً فتعمل شركة موتورولا على اختبار إمكانية التحقق من استخدام الحبوب الإلكترونية القابلة للبلع، بعد حصول الشركة المصنعة الموافقة مسبقاً من "إدارة الغذاء والدواء الأميركية"، هذه الحبوب مكونة من شريحة إلكترونية قابلة للبلع تستخدم بطارية تعمل بواسطة التحريض من حمض معدة المستخدم، تمكن الجهاز من التقاط إشارات حيوية من جسم الإنسان، و بالمقابل إرسال إشارات معينة تُمكن المستخدم من استعمال الجهاز للتحقق من هويته.

وقالت نائبة مدير موتورولا للأبحاث المتقدمة "إن هذه التكنولوجيا المصنعة من السيليكون تستخدم دارات إلكترونية موجودة حاليًا ومصممة أساسًا للاستخدامات الطبية، لهذا تأمل الشركة أن تتمكن من استخدام هذه الوشوم في هواتفها كطرق حديثة للتحقق من هوية المستخدم".

وبحسب رأي المدير التنفيذي لشركة موتورولا، فإن هذه الأفكار التي ما زالت في طور التجريب، لم تطرح بعد بالأسواق، لكنها قد اختُبرت مسبقاً وهي تعمل بشكل جيد.