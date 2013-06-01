"تويتر" يطلق أسلوبا جديدا لتحرير الملف الشخصي للمستخدم‎

أعلن موقع "تويتر" عن إطلاق طريقة ثانية لتحرير الملف الشخصي للمستخدم، تهدف لتسهيل عملية تحديث الصور والمعلومات الشخصية الخاصة به. وتتضمن الطريقة الجديدة إمكانية تغيير صورة الملف الشخصي والصورة الرأسية "الترويسة"، عن طريق خاصية السحب والإفلات، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح المستخدم قادراً على التقاط صورة للملف الشخصي باستخدام كاميرا الحاسب الشخصي والأجهزة المحمولة مباشرة.

وقام "تويتر" أيضاً باختصار الطريق على المستخدم، إذ بات من الممكن تحديث المعلومات الشخصية الخاصة، مثل الاسم، والنبذة التعريفية، والموقع الجغرافي، والموقع الإلكتروني، كلها من خلال النقر على زر "تعديل الملف الشخصي" الذي يظهر أسفل معلومات المستخدم في تبويب "أنا".

