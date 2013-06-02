معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات يفتح أبوابه الاثنين

تنطلق الاثنين المقبل فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات في دورته الافتتاحية، الذي سيشارك فيه عدد من الشركات لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التي ستسهم في توضيح المشهد الرقمي في المنطقة، إلى جانب حضور نخبة من الخبراء لتسليط الضوء على القضايا المُلحّة في قطاع أمن المعلومات.

وستتواصل أعمال الفعاليات حتى يوم الأربعاء المقبل، لتلقي الضوء وتعطي نظرة شاملة ومتعمّقة على التهديدات الإلكترونية في قطاعات حيوية ومؤثرة مثل قطاعي المال والأمن القومي للدول.

ويُعتبر كيفن ميتنيك، الخبير العالمي في أمن المعلومات وأبرز قراصنتها سابقاً، من أهمّ المتحدثين الرسميين في مؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2013، الذي أشار بتعليق له على الحدث إلى أن هناك تزايداً متسارعاً للهجمات الإلكترونية وتعقيدها، وقال: "يستطيع مرتكبو الهجمات الإلكترونية شراء برامج ضارة أو استئجارها من السوق السوداء لتحديد أماكن الضعف المتواجدة في أنظمة المعلومات لدى الشركات حتى يتمكنوا من نشر البرامج الخبيثة التي تضر بهذه الأنظمة". داعياً الشركات إلى تكثيف الدورات التدريبية لموظفيها لتمكينهم من التصرف باحترافية ضد هذه الهجمات.

وأضاف: "في الوقت الحالي يستخدم القراصنة أحدث التقنيات مثل "الهندسة الاجتماعية" وهي عبارة عن نوع خطر، تخدع العنصر البشري للكشف عن معلومات حساسة أو لاختراق نظام الأمن".

ويستقطب الحدث قائمة مميزة من المتحدثين على جميع المستويات إقليمياً ودولياً، ويمثل منصة مهمة في المنطقة تجمع العديد من الشركات والهيئات الحكومية في قطاع أمن المعلومات لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتوقف عند أحدث المستجدات في مجال القطاع الحيوي، وسيتطرق لعدة مواضيع أهمها: إدارة مخاطر الشبكة الإلكترونية وحماية الأمة من الحرب الإلكترونية والاستفادة من التجارب السابقة والاستجابة لمتطلبات السنوات القادمة خاصة سنة 2013.

وستبرز الفعاليات في أول أيامها سلسلة مجانية من الجلسات الأمنية المنظمة من قبل الخبراء، يعقبها دورة الحياة الكاملة لتطبيقات الويب، وتُعتبر هذه المسألة بالغة الأهمية في المنطقة والعالم، في ضوء توقعات لـ"بلاك بيري" بأن ينمو حجم سوق التطبيقات في العالم لتصل إلى 25 مليار دولار.



ويفتتح مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات 2013، المعتبر امتداداً لفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الحدث الأكبر في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات في المنطقة، وينظَّم هذا الحدث بدعم من معرض أسبوع جيتكس للتقنية الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي.