"أسوس" تكشف النقاب عن شاشة جديدة بدقة 4K

كشفت شركة "أسوس" التايوانية النقاب عن شاشتها الجديدة PQ321، والتي تعتزم عرضها في معرض "كومبيوتكس 2013" الذي يبدأ في الرابع من يونيو في تايوان. وتنتمي هذه الشاشة إلى فئة الشاشات الاحترافية وتتميز بدقة 4K التي تعتبر أعلى دقة موجودة في الشاشات الحديثة، ويبلغ قياس الشاشة 31.5 بوصة.

وتتميز هذه الشاشة بدقة عرض 3840×2160 بكسل, وبعمق لوني يعادل 10 بت، كما أنها مزوّدة بتقنية IGZO مع إضاءة خلفية من نوع LED، وتبلغ زاوية الرؤية في هذه الشاشة 176 درجة، كما تتمتع بدرجة سطوع تعادل 350 cd/m2، وبزمن استجابة عالٍ يبلغ 8 ميلي ثانية. وتأتي هذه الشاشة مزوّدة بمكبرات صوتية باستطاعة 2 وات.

وتأتي سماكة هذه الشاشة القابلة للتعليق 35 ميليمتراً ما يجعلها أنحف شاشة بدقة 4K في الأسواق حالياً. وتحتوي على منافذ الاتصال: DisplayPort, 3.5mm audio, RS-232C, ومدخلي HDMI. كما تدعم إمكانية عرض صورة داخل صورة.

ولم تصرح "أسوس" عن تكلفة الشاشة لكنها أكدت أنها ستتوافر في أسواق أميركا الشمالية في نهاية يونيو.