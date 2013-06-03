إعلان جوجل عن تطورات تخص متصفح كروم في حدثين لها

ستعلن شركة جوجل في حدثين منفصلين عن تطورّات جديدة تتعلق بمتصفح كروم على الهواتف المحمولة، وصرّحت بأن الحدث الأول تحت عنوان "حدث خاص لمطوري جوجل كروم على المحمول" وسيقام في 7 يونيو، بينما الحدث الثاني تحت عنوان "حدث خاص بجوجل كروم على المحمول" وسيكون موعده في الثالث عشر من نفس الشهر.

وإلى الآن لم توضح جوجل أية معلومات حول ما الذي تعتزم الكشف عنه بالضبط، لكن يبدو أن أحدهما سيكون موجهاً للمطورين بشكل خاص، بينما سيتم تخصيص الحدث الثاني للإعلان عن ميزات تُعنى وتهم المستخدم.

وأطلقت الشركة عنوانين على موقع "يوتيوب" يتضمنان عدّاً تنازلياً حتى موعد كل حدث منهما ويتيحان للناس مشاهدته بشكل مباشر.



يُذكر أن متصفح "جوجل كروم" متوافر على الهواتف والحواسب اللوحية العاملة بنظامي أندرويد وiOS.